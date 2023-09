Brasileiro foragido nos EUA é visto novamente com aparência totalmente diferente; VEJA FOTOS

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, foragido desde 31 de agosto, foi flagrado novamente neste domingo (10/9) por câmeras de segurança de uma casa perto de Phoenixville, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. As imagens divulgadas pela polícia local mostram que ele está com uma aparência diferente (veja abaixo).





Danilo foi visto a cerca de 40 km fora da zona de busca original, o que mostra que ele percorreu um longo trajeto na tentativa de despistar as autoridades norte-americanas. A suspeita da polícia da Pensilvânia é de que o brasileiro não tenha feito esse caminho andando, e sim com uma van Ford Transit 2020, de placa ZST-8818.





O brasileiro foi condenado por homicídio em primeiro grau em 16 de agosto por esfaquear até a morte a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. Danilo foi sentenciado à prisão perpétua, mas conseguiu fugir da prisão.





As autoridades locais viram o brasileiro na última sexta-feira (8/9). No mesmo dia, o presídio demitiu um agente penitenciário que estava de plantão quando Danilo Cavalcante escalou as paredes da unidade e fugiu pelo telhado.





Uma recompensa de até US$ 20 mil está sendo oferecida por informações que levem à prisão de Danilo Cavalcante.



Via Terra Brasil Notícias



