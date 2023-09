Após matar mulher, homem confessa crime em áudio para a sogra; ouça

Um homem matou a própria companheira a marretadas e, após o crime, enviou áudios à mãe da vítima confessando o crime. Segundo Jean Carlos, de 33 anos, ele matou a jovem, de 20, porque ela estava conversando com outro homem perto dele. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Um homem matou a própria companheira a marretadas e, após o crime, enviou áudios à mãe da vítima confessando o crime. Segundo Jean Carlos, de 33 anos, ele matou a jovem, de 20, porque ela estava conversando com outro homem perto dele. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.





“Os caras querendo agarrar ela […] Que homem que vai aguentar isso? Que crueldade eu fiz? Hora nenhuma eu fiz crueldade com a sua filha […] Foi só o que ela mereceu”, disse.





O homem foi preso nesse domingo (24/9), em Hidrolândia, também na região metropolitana de Goiânia, cerca de 15 horas depois do crime. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava com uma moto que furtou para fugir, após matar a mulher. O casal estava junto há 7 anos e tinhas duas filhas.





“Eles estavam numa festa e nessa festa, segundo ele, tinham homens ‘dando em cima dela’. Chegando em casa, teve a discussão que culminou no crime”, explicou o major Hugo Bravo. Segundo a polícia, o homem tem passagens criminais por homicídio, roubo e furto. Além de já ter histórico de violência doméstica quando ameaçou, com uma arma de fogo, uma ex-mulher.





Em outro trecho dos áudios, o autor diz que “não tem sangue” de barata e amava a vítima. “Isso aí foi besteira dela, foi conversar com macho do meu lado […] Ela brincou com a minha cara, olha o que aconteceu com ela”, falou.





Ouça o áudio





(Metropoles)