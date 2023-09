BAHIA NAUFRAGA NA INSEGURANÇA: Escolas fechadas, rotas desviadas e 1.800 alunos sem aulas

Na noite de terça-feira (26), ocorreu um tiroteio entre homens armados e policiais no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador, assustando os moradores. Isso resultou em várias consequências, incluindo a suspensão das aulas para mais de mil alunos na quarta-feira (27), desvio da rota do transporte público e reforço policial na região do Nordeste de Amaralina.





De acordo com a Polícia Militar, a 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi alvo de tiros durante rondas no Vale das Pedrinhas, desencadeando um tiroteio antes da fuga dos agressores. Até a manhã de quarta-feira, não havia relatos de feridos ou prisões, mas as forças policiais mantinham a presença reforçada no bairro.





O Nordeste de Amaralina, uma comunidade em um dos maiores complexos de bairros periféricos de Salvador, já havia experimentado tiroteios no início do mês, sem vítimas registradas. No entanto, na madrugada de segunda-feira (25), um funcionário de uma pizzaria chamado João Vitor de Oliveira Campos foi fatalmente baleado na região do final de linha do bairro.





Devido à sensação de insegurança no bairro do Nordeste de Amaralina, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) anunciou a suspensão das aulas para 1.736 alunos de sete escolas diferentes na quarta-feira. Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que o atendimento de ônibus foi suspenso nos bairros Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, com desvios de rota para o final de linha do Vale das Pedrinhas e o Quartel de Amaralina. No entanto, o atendimento de ônibus continuou normalmente no bairro Santa Cruz, na mesma região, com equipes da secretaria monitorando as mudanças nas localidades.





com g1