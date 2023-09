Capitão da PM perde o controle do carro, capota e cai de ponte de cerca de 10 metros no Ceará

Um capitão da Polícia Militar perdeu o controle do carro, capotou e caiu com o veículo de uma ponte nas proximidades da BR-222, entre os municípios de Forquilha e Irauçuba, no interior do Ceará, na noite desta sexta-feira (22).



A queda foi de cerca de 10 metros, segundo a estimativa dos agentes que atenderam a ocorrência. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o carro do policial caído às margens de um córrego no local.

A vítima foi identificada como sendo o capitão Villar, comandante do Raio na cidade de Tamboril. Ele sofreu uma fratura no cotovelo e teve uma perfuração no pulmão.

Segundo a Polícia Militar, o agente estava de folga no momento do acidente, foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para a Santa Casa de Sobral, onde permanece internado.

O estado de saúde dele é estável e o policial não corre risco de morrer.

