Casal é preso no aeroporto de Fortaleza ao tentar embarcar com cápsulas de cocaína no estômago

Um casal cearense foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Fortaleza ao tentar embarcar em um voo com destino a Paris, na França, levando cápsulas de cocaína no estômago. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (26).





Segundo a PF, os dois passageiros de 20 e 26 anos de idade, que não tiveram as identidades informadas, foram flagrados durante a fiscalização de rotina.





O casal ficou em silêncio quando indagado pelos agentes sobre o entorpecente e foi encaminhado a um hospital para expelir a droga.





Os presos foram autuados por tráfico internacional de drogas, crime que pode chegar a 25 de prisão. A Polícia Federal seguirá com as investigações para apurar a participação de outras pessoas no crime.





2º caso em menos de um semana

Esse é o segundo caso, em menos de uma semana, de prisão de passageiros no Aeroporto Internacional de Fortaleza que tentavam embarcar para Paris com cápsulas de cocaína no estômago.





Na última sexta-feira (22), homens, de 22 e 23 anos de idade, naturais do Pará, foram flagrados pelos agentes vestidos com fraldas recheadas de cocaína e com 27 cápsulas da droga no estômago.A dupla também foi autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça.





