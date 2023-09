VÍDEO: criminosos trocam intenso tiroteio com policiais em Sobral

Criminosos trocaram intenso tiroteio com policiais militares na noite desta quinta-feira (21) em Sobral, a 245 km de Fortaleza. O confronto aconteceu no Bairro Tamarino, entre o Centro e a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações de feridos e presos.



O tiroteio assustou moradores do bairro. Uma pessoa filmou o confronto; no vídeo é possível ouvir pelo menos 20 disparos. Nas redes sociais, moradores relataram que houve outro tiroteio no Bairro Caiçara, também em Sobral.





Testemunhas afirmaram que suspeitos viram uma equipe da Polícia Militar próxima ao local e iniciaram os tiros. Na terça-feira (19), outro tiroteio foi registrado na Rua Pintor Lemos, também no Bairro Tamarindo.





O g1 entrou em contato com a Polícia Militar e questionou sobre a investigação do caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Com informações do G1/CE