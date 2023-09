CURIOSIDADE: Pesquisa mostra que 23% dos maridos guardam dinheiro como objetivo exclusivo de gastar com amante

Foi realizada uma pesquisa pelo portal Gleeden, um site especializado em encontros extraconjugais, onde os dados mostram que 59% dos maridos escondem parte das finanças da esposa e 23% guardam dinheiro com o objetivo exclusivo de gastá-lo com uma amante, para não serem obrigados a usarem cartões de crédito ou débito.





De acordo com Caio Bittencourt, diretor do site de relacionamentos Meu Patrocínio, “esta informação é chocante para muitas mulheres e acaba gerando uma grande falta de confiança em seus relacionamentos. Hoje em dia os casais prezam cada vez mais pela transparência, por poder falar sobre todos os assuntos e tudo ser conversado, quando há falta disso é quando as portas pode se abrir para casos extraconjugais."





As relações extraconjugais acabam sendo uma consequência da falta de comunicação, cumplicidade e transparência no relacionamento. Dentre os usuários ouvidos, 6% indicaram que sempre reservam parte do seu dinheiro para as amantes, enquanto outros 44% revelam fazer isso às vezes.





"Estamos na era dos relacionamentos modernos, do poliamor, so relacionamento sugar e diversos outros que tem como base a transparência, onde também uma das partes (ou ambas) deixa claro que terá outros parceiros desde o início. Se for acordado entre as partes, tudo bem, ambos seguem felizes. Hoje em dia com os relacionamentos online crescendo cada vez mais, as plataformas pedem durante o cadastro do usuário seu status civil, é assim que fazemos em nosso site, daí cabe a outra parte saber se quer ou não se envolver”, conclui Caio.





A transparência automaticamente deixa a relação mais leve, trazendo satisfação, que é o que todos buscam nos dias de hoje e provavelmente você nem vai sentir vontade em ter uma amante. Já passamos por estresses demais no dia a dia e o relacionamento merece ser o que te relaxa e te faz bem.





Com Bem Paraná

Foto ilustrativa