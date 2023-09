Flávio Dino ironiza imagens apagadas do Ministério da Justiça e culpa empresa privada

Após ser cobrado pela CPMI do 8 de janeiro sobre a entrega completa das gravações, o ministro inicialmente não cedeu as imagens sob a justificativa de que estavam em um processo sigiloso. Somente após uma decisão do STF ele compartilhou algumas cenas registradas pelas câmeras do Ministério da Justiça.





Ao esclarecer sobre a exclusão das imagens, Dino mencionou o contrato com a empresa encarregada da segurança: “O contrato prevê guardar as imagens por menos de 30 dias”, defendeu.





Enfático, Dino declarou: “Não há dever legal. Tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. E eu não sabia disso, porque não sou gestor de contrato.”





Em relação ao conteúdo apagado, ele informou que só teve ciência recentemente das imagens que a Polícia Federal tinha em mãos e que seu vice-ministro, Ricardo Cappelli, está em busca de recuperar esse material.





De forma totalmente irônica, Dino comentou sobre as especulações em torno das imagens perdidas: “Essas imagens não vão mudar a realidade dos fatos. Não vai aparecer um disco voador, nem infiltrados e nem prova desse terraplanismo que criaram para esconder a responsabilidade dos criminosos. Esses que falam de omissão [do governo] são amigos dos terroristas”.





