Lula volta a mentir ao dizer que Dilma foi absolvida das pedaladas

TRF-1 arquivou ação por questões técnicas, sem analisar mérito da acusação.





– Eu não sei como é que fica a situação política brasileira. Porque a Dilma foi condenada por uma pedalada, e agora a Justiça Federal de Brasília absolveu a Dilma. Disse que ela não cometeu crime – declarou ele enquanto discursava na ocasião.





A fala do presidente não procede, pois, na verdade, o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) decidiu arquivar o processo por questões técnicas, sem analisar o mérito. Isso porque a Corte concluiu que Dilma e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega não poderiam responder por improbidade por já terem sido punidos pelos crimes de responsabilidades.





A nova ação, portanto, representaria uma dupla punição, já que a petista já foi responsabilizada via Lei do Impeachment.





Essa é a segunda vez que Lula distorce a decisão do TRF-1. No último sábado (26), em Angola, ele disse que as pedaladas fiscais de Dilma nunca existiram.





– A Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação da pedalada, a Dilma foi absolvida, e eu agora vou discutir como que a gente vai fazer – declarou.





(Pleno News)