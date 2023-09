Radialista atingido por pedra voltou a correr três semanas após o acidente: 'É saber o valor da vida'

Recuperado após uma pedra de cerca de 3 toneladas cair sobre suas pernas depois de uma caminhada, o radialista cearense Marciel Bezerra conta que, após o acidente, levou dias para “cair na real”. “Passa aquele filme [na cabeça], sabe?”, disse ao g1.



O caso aconteceu no dia 5 de agosto no município de Cedro, a 390 quilômetros de Fortaleza, mas só foi divulgado nesta quinta-feira (31) pelo comunicador. Segundo Marciel, a pedra caiu sobre suas pernas, principalmente sobre a esquerda, onde as escoriações foram piores. Porém, ele não teve nenhum ferimento grave, nem quebrou nenhum osso.

Marciel, que também é fotógrafo, revela que ficou uma semana sem realizar nenhum tipo de atividade física após o acidente. Quase um mês depois, no entanto, o comunicador já voltou às suas caminhadas e corridas de rotina, agora, porém, com os cuidados redobrados. “É saber o valor da vida”, resume.

Por conta do inchaço e das dores, na primeira semana após o acidente o radialista interrompeu as atividades físicas. Na segunda semana, ele retomou alguns exercícios e, no fim de agosto, ele participou de uma corrida realizada no município de Iguatu, onde completou o circuito de 5 quilômetros.

Fotógrafo tem o costume de correr

Marciel tem o costume de sair para caminhar e correr nos arredores da cidade aos sábados. No primeiro sábado de agosto, ele foi apenas com uma amiga realizar a atividade e passaram por um trecho em obras na rodovia CE-153, onde resolveram parar para tirar fotos.

"Eu subi para as pedras para fazer registros lá, porque como é um espaço aberto, o céu tava bacana. Tem muitas pedras grandes para fazer aquelas fotos, como de costume eu sempre faço", explica o comunicador.

Neste momento, a amiga de Marciel ficou um pouco afastada, enquanto ele subiu nas pedras para tirar as fotos e utilizou a função temporizador do celular. O fotógrafo, então, programava a foto e corria para as pedras a tempo de sair na imagem.

Nos primeiros registros, tudo ocorreu bem - até que Marciel subiu em uma pedra maior. “Nesse momento que subi na lateral da pedra, eu vi que pisei numa pedra que tava sustentando ela [a maior], foi aí o momento em que a pedra veio. Tentei segurar, mas não consegui, foi aí onde realmente a pedra caiu sobre mim”, relembra.

Pedra de três toneladas Conforme trabalhadores da obra, com quem conversou, o pedregulho pesa cerca de 3 toneladas. Ele ficou entre 7 e 8 minutos em cima de Marciel.“No momento que a pedra caiu, eu gritei um grito de desespero pra minha amiga. Aí ela veio até mim, ficou desesperada naquele momento, posteriormente eu disse 'volta para a estrada e pede socorro a quem tiver passando por lá'”, conta.



A terra no local onde estavam as pedras havia sido remexida no dia anteriormente por conta das obras e as pedras ao redor também amorteceram o impacto do pedregulho, o que permitiu ao corpo do radialista evitar um cenário pior.



“Quando a pedra caiu, tava pesando demais. E eu pedi que agilizasse a retirada por conta que você tem ali sete, oito minutos, três toneladas em cima de você, você vai perdendo o quê? Movimento. A pressão sanguínea fica presa, tava sentindo um pouco dormente”, afirma.

Marciel e a amiga conseguiram acionar o SAMU e também conseguiram a ajuda de pessoas que estavam na região. Os ajudantes sugeriram escavar em torno de Marciel para tentar tirá-lo debaixo da pedra. “Eles tiraram parte da terra debaixo das pedras, foi onde eu consegui tirar uma perna, depois a outra. Quando o Samu chegou, eu já estava saindo da pedra”, explica.

Recuperação No hospital, o fotógrafo soube que não havia sofrido nenhum ferimento grave, apenas escoriações. Ele foi medicado e liberado no mesmo dia.

Segundo Marciel, a decisão de publicar o vídeo neste último dia de agosto serviu como uma forma de agradecimento pela vida e como alerta aos demais. "Serviu de alerta para não caminhar sozinho e, ao mesmo tempo, não se arriscar", completa.

G1 CE