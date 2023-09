Homem é preso em Massapê após manter mulher refém com uma faca no pescoço

O suspeito havia cometido outro crime momentos antes, usando a mesma arma, e manteve a mulher refém para tentar evitar um linchamento de pessoas que o perseguiam.





Segundo a Polícia Militar, o homem havia esfaqueado um amigo durante uma discussão em um bar, gerando revolta contra o suspeito e a perseguição contra ele.





A mulher escapou ilesa após negociação com policiais, e o homem com a faca foi preso.





A polícia afirmou que, para não ser linchado pela população, o criminoso invadiu a residência da dona de casa e a fez de refém. O homem ficou quase uma hora com a faca no pescoço da dona de casa.





Moradores chamaram a Polícia Militar e os agentes negociaram com o suspeito que se entregou à polícia. No local, as composições policiais apreenderam duas facas, três trouxinhas de maconha, R$ 289 em espécie, um relógio, uma chave, um documento de identidade e um alvará de soltura.





O suspeito identificado como Cleber Souza Damasceno Filho, de 19 anos, foi preso. Ele já respondia por tráfico de drogas. Suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral.





Fonte: G1/CE