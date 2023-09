HOSPITAL VETERINÁRIO DO UNINTA INICIOU REFORMA E MELHORIAS

Referência no atendimento de animais silvestres e de pequeno e grande porte em Sobral e em toda região norte do estado, o Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta- Uninta (HOVET UNINTA) está com seus atendimentos temporariamente paralisados em virtude da reforma dos seus espaços para melhor atender os animais e proporcionar maior qualidade de seus serviços.





O médico veterinário e diretor técnico do hospital, Dr Ramuelly Cavalcante, explicou que a ação visa melhorar a estrutura do equipamento. ‘’.Sabemos que o HOVET exerce uma função importante na cidade e em toda região norte do estado do Ceará, mas essa mudança é muito necessária nesse momento, para que a gente atualize nossos equipamentos e traga cada vez mais melhorias para toda sociedade e seu animalzinho que está em casa’’, afirmou.









Serviço

Hospital de pequenos e grandes animais do Uninta (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154- Dom Expedito, Sobral

Tel.: 88. 9.9951.0382

Instagram: @hospitalveterinariouninta

Kaline Silveira

Estagiária de

Assessoria de Comunicação do Hovet

