Incêndio atinge pátio de veículos do Detran de Sobral e deixa 23 carros danificados

Um incêndio atingiu o pátio de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) em Sobral nesta sexta-feira (08). As chamas danificaram 23 veículos. Ninguém ficou ferido.





O fogo se iniciou na vegetação por volta das 10h e se espalhou, atingindo os veículos, entre os quais um caminhão, quatro carros, uma sucata de carro e 17 motos, das quais quatro eram sucatas.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Em nota, o Detran reiterou que houve apenas danos materiais.





Em vídeo compartilhado por moradores do entorno, é possível ver a fumaça no local e a vegetação seca, o que propicia o avanço das chamas.





(Diário do Nordeste)