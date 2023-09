Menina de 3 anos cai em caldeirão de óleo e sofre queimadura em 75% do corpo

Uma menina de três anos caiu em um caldeirão de óleo quente e ficou com 75% do corpo queimado no município de Independência , no interior do Ceará, na tarde deste domingo (3). O recipiente com o líquido havia sido deixado por um familiar para esfriar, quando o acidente aconteceu.



A criança foi socorrida para o hospital da cidade de Crateús, mas devido à gravidade teve que ser transferida com urgência em uma aeronave da Polícia Militar para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o voo teve duração aproximada de uma hora e 30 minutos. A equipe contou com um médico, um enfermeiro, um piloto e um copiloto.

G1 CE