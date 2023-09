Motorista joga carro contra torcedores do São Paulo que comemoravam título em Crateús

As imagens mostram um grupo em motocicletas seguindo pela via conhecia como Ponte da Ilha quando o carro, que estava no sentido contrário, invadiu a pista e atingiu, pelo menos, quatro motos. Com o impacto, condutores e passageiros dos veículos atingidos caíram na via. Eles tiveram apenas ferimentos leves.





Segundo testemunhas, o motorista tentou fugir, mas os torcedores conseguiram parar o carro e capturaram o homem, que não teve a identidade informada. A Polícia Militar foi acionada ao local.





De acordo com uma testemunha que participava da comemoração, que não quer ser identificada, duas das motos atingidas estavam levando crianças, mas elas não ficaram feridas. "A população pegou ele e prendeu até a polícia chegar. Quando a polícia chegou disse para a gente continuar a carreata, pois iriam cuidar dele. Depois a gente ficou sabendo que ele foi liberado", falou a testemunha.





A Polícia Militar informou que a carreta do São Paulo passou em frente a um bar onde estavam torcedores do Flamengo e houve um confusão generalizada no local.





Devido grande contingente populacional, desproporcionalidade de força policial em relação a “massa” e a iminência de conflitos(vários ao mesmo tempo- desentendimentos) foram dispersados, mas sem uso da força. Partes que sentiram-se prejudicadas foram orientadas a comparecer a delegacia", informou a PM.





Com G1

Vídeo Portal dos Sertões