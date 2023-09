Mulher reage a assalto, dá garrafadas e criminoso foge

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de assalto na praça Martins Dourado, no bairro Cocó, em Fortaleza. Na ocasião, um homem tentou tomar o aparelho celular dela, mas não conseguiu, e ainda acabou levando garrafadas da mulher ao fugir do local. Em vídeo coletado com câmera de segurança, é possível ver a movimentação em plena via pública.





Após reagir à abordagem, a vítima da tentativa de assalto caiu no chão. Em seguida, vê-se nas imagens um homem correndo atrás do assaltante, tentando impedi-lo de fugir. A vítima ainda deu duas garrafadas no bandido.





No vídeo, após a tentativa de assalto, um homem que estava nas proximidades ainda efetuou cerca de quatro disparos contra o criminoso, mas ele conseguiu fugir do local, no Cocó, pilotando uma motocicleta.





A praça é comumente usada pela população local para fazer caminhadas e passeios com animais de estimação, mas cidadãos que frequentam o local comentam que assaltos e outros casos de violência têm ficado cada vez mais frequentes nos entornos da praça. Moradores apontam que a situação tem se agravado ao longo dos últimos dois meses.





GCmais