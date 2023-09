Ônibus escolar pega fogo enquanto transportava alunos em Sobral

Um incidente ocorreu nesta quarta-feira (13) em Sobral, Ceará, quando um ônibus escolar que transportava alunos pegou fogo na Avenida Monsenhor José Aluísio Pinto, no bairro Dom Expedito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h45 para conter as chamas, que geraram intensa fumaça. Os estudantes tiveram de evacuar o veículo rapidamente em segurança.





O incêndio foi controlado com a ajuda de um caminhão-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto que estava nas proximidades. Os alunos estavam a caminho da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luis Felipe.





As autoridades estão investigando a causa do incêndio no ônibus escolar, que presta serviço para a prefeitura do município de Sobral.





GCMais