Oscar Rodrigues se solidariza com profissionais de saúde de Sobral

O deputado estadual Dr. Oscar Rodrigues emitiu uma nota de solidariedade aos profissionais da área de saúde do município de Sobral após a aprovação da emenda enviada pela gestão municipal onde determina o pagamento da complementação salarial dos profissionais da categoria.





De acordo com a presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará Sindisaúde-CE, subsede Sobral, Solange Ponte, os profissionais da categoria saíram derrotados e decepcionados pelos vereadores da situação que votaram contra o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem.





Um dos representantes sobralenses na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), deputado Dr. Oscar Rodrigues destacou em nota sua solidariedade aos profissionais da categoria e afirmou que os vereadores da oposição, até tentaram melhorar a proposta, apresentando emendas para melhorar o pagamento do piso da categoria, mas foram “atropelados” pelos vereadores da bancada de apoio ao prefeito Ivo Gomes.





Ao fim da nota, Dr. Oscar Rodrigues destaca o repúdio à atitude de quem deu as costas para os profissionais da saúde do município de Sobral.





Veja nota na íntegra





Solidariedade aos profissionais de saúde de Sobral.

Enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras tiveram seus direitos menosprezados pela Prefeitura de Sobral e seus representantes na Câmara Municipal. A oposição até que tentou melhorar, apresentando emendas, mas foram atropelados. Em Sobral, costumam passar com uma retroescavadeira por cima de seus direitos. Repudiamos a atitude de quem deu as costas para os profissionais de saúde. Está na hora de virar a chave.





Oscar Rodrigues

Deputado Estadual





Por Leew Vasconcelos