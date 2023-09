POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE EDUCADOR FÍSICO SUSPEITO DE ESTUP40 CONTRA ADOLESCENTE

Conforme investigações, coordenadas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, o suspeito estagiava em uma academia, onde a vítima frequentava.

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, culminou na identificação e prisão de um homem, de 30 anos, suspeito de estupro contra uma adolescente, de 13 anos, no município de Sobral A vítima frequentava uma academia de musculação, onde o suspeito estagiava como educador físico. A captura ocorreu no final da tarde dessa terça-feira (12), por força de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.





No início do mês de agosto deste ano, equipes da DDM de Sobral foram procuradas pela mãe da vítima para relatar os fatos. Após um Boletim de Ocorrência (BO) ser registrado, as diligências foram iniciadas. Com base nas informações repassadas, a adolescente de 13 anos mudou o comportamento e comunicou aos familiares que havia sofrido um abuso nas dependências da academia que frequentava.





Diante disso, a DDM de Sobral representou pela prisão preventiva em desfavor do homem e um mandado foi expedido pelo Poder Judiciário pelo crime de estupro de vulnerável. Nessa terça-feira (12), com a decisão judicial em mãos, o suspeito foi localizado e capturado. Ele foi colocado à disposição da Justiça. Os trabalhos policiais continuam e a Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas do suspeito procurem a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e comunicar os fatos.





*O nome do suspeito não será informado para preservar a vítima.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser feitas ainda para o telefone (85) 9915-3463 que é o whatsapp da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral . O sigilo e o anonimato são garantidos.