Preço do diesel aumenta mais de 11% no Brasil

Os dados fazem parte do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento de preços apurado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que administra 1 milhão de veículos.





“Desde o início de agosto, após o último reajuste nas refinarias, o preço do diesel vem ficando mais caro para os brasileiros. Novos reflexos de alta devem ser identificados nos próximos meses com a reoneração de parte da alíquota do PIS/Cofins”, afirmou Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, responsável pelo IPTL.





O levantamento mostra que nenhuma região registrou redução no preço do combustível, mas aumentos de mais de 10% na comparação com ante agosto.





O Centro-Oeste registrou o maior aumento do diesel comum — de 16,5%; em seguida, aparece a região norte. No Sul, as altas foram menores. Na comparação por Estados, o Mato Grosso registrou o aumento mais acentuado para o diesel comum, de 17,27%, na comparação com agosto. Já a alta expressiva do diesel S-10, de 14,74%, foi registrada no Distrito Federal, onde o preço do litro fechou a R$ 6,54.





(Folha do Estado)