Homem apontado como líder de furto milionário ao Banco Central de Fortaleza é preso no interior de SP

Um homem apontado como um dos líderes do furto ao Banco Central de Fortaleza (CE) , em 2005, foi preso nesta terça-feira (19) em Sumaré (SP) , no interior de São Paulo.





O crime passou a ser considerado um dos maiores assaltos da história do país depois que uma quadrilha entrou na caixa-forte do banco e levou quase R$ 165 milhões.





A prisão de “Bocão”, que foi condenado a 29 anos de prisão e estava foragido, foi feita após um trabalho de inteligência da Polícia Militar.





Ele estava em um imóvel no Jardim Salermo, onde havia cerca de 1 quilo de cocaína, 1,5 quilo de maconha, balanças de precisão, dinheiro e diversos celulares.





Segundo a polícia, a casa funcionava como um centro de distribuição de drogas. Dois homens e uma mulher que estavam no local também foram presos em flagrante.





Eles devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os três foram levados para o 77º DP e passarão por audiência de custódia.

Relembre o caso





Na madrugada de 5 para 6 de agosto de 2005, uma quadrilha entrou no caixa-forte do Banco Central através de um túnel, levando mais de três toneladas em notas de R$ 50. Para retirar o dinheiro, passaram por baixo de uma das mais movimentadas vias do Centro de Fortaleza, a Avenida Dom Manuel.





O túnel partia de uma casa alugada pela quadrilha. O crime só foi descoberto no início do expediente da segunda-feira, dia 8 de agosto. Dos R$ 164,7 milhões furtados, a Polícia Federal estima que, no máximo, R$ 60 milhões foram recuperados, por meio da venda de bens dos participantes ou pelo resgate de quantias em espécie durante as investigações.





G1 CE