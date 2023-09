De acordo com a polícia, após o sinistro, o condutor do caminhão que transportava frutas e legumes, permaneceu no local e aguardou a chegada da polícia. A polícia militar compareceu rapidamente ao local e conduziu o condutor do caminhão à delegacia para prestar a realização dos procedimentos legais.





O corpo foi encaminhado para o IML, em Sobral.





com Camocim Polícia 24h