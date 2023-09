Wesley Safadão anuncia volta aos palcos após pausa por ansiedade

Wesley Safadão anunciou na manhã desta quinta-feira (21/9), através de suas redes sociais, que retornará aos palcos a partir do dia 29 de setembro. O cantor estava afastado das apresentações desde o início do mês para tratar “fortes crises de ansiedade“.





“Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29 de setembro. Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando aos palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim”, diz o texto publicado no Instagram.





Safadão aproveitou para agradecer o apoio de seus fãs durante o momento delicado. “Obrigado Deus, minha família, fãs e amigos. Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem alto: Vai safadão. Vai Safadão. Gratidão por tudo. Amo vocês”, completou.





Na última segunda-feira (18/9), Safadão usou as redes sociais para falar sobre o seu tratamento. O cantor passou por momentos difíceis de crises de ansiedade.





Nos stories do Instagram, Safadão afirmou estar se sentindo melhor. “Cada dia que passa, venho me sentindo melhor. É um processo. Em alguns momentos, a gente se sente meio estranho, tem alguns sentimentos assim, mas estou melhorando”, garantiu.





O cantor explicou aos seguidores que tem aproveitado os dias para equilibrar a vida para além dos compromissos de trabalho. “Esses dias estou com minha família. Tenho voltado a jogar futebol. Tirei os compromissos da frente, reduzi bastante coisa. Eu precisava passar por isso para ter mais equilíbrio. São 22 anos na estrada, na correria que é a vida de um artista. O sucesso é bom, mas a gente paga um preço muito caro e alto por isso”, disse ele.





