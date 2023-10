Acadêmicos de Psicologia da F5 visitam a Policlínica de Sobral na disciplina de Estágio Básico

Nos dia 03 e 04 de outubro os alunos do 3º período do Curso de Psicologia da Faculdade 05 de Julho estiveram visitando a Policlínica de Sobral, a atividade faz parte das ações da disciplina de Estágio Básico I, o objetivo da visita foi conhecer a prática da psicologia no serviço. Os alunos tiveram a oportunidade de saber sobre fluxos do serviço, público atendido, instrumentos utilizados pela profissional e as prioridades para o atendimento. Além disso, a visita à Policlínica de Sobral foi uma oportunidade valiosa para os alunos conhecerem em primeira mão como a psicologia é aplicada no serviço público de saúde.





O professor da disciplina Annielton Borges, enfatiza a importância dessa experiência para os alunos desde o início de sua jornada acadêmica. “Essa ação é de fundamental importância para os alunos compreenderem, desde o início do curso, a prática da profissão. Ter a oportunidade de vivenciar o ambiente de trabalho e a realidade dos atendimentos psicológicos é crucial para a formação de profissionais capacitados e conscientes do impacto que a psicologia pode ter na vida das pessoas”, relata o professor.





A visita à Policlínica de Sobral é apenas uma das muitas iniciativas que a Faculdade 05 de Julho promove para enriquecer a formação de seus alunos e prepará-los para uma carreira de sucesso na área da psicologia. Essas experiências práticas são essenciais para que os futuros psicólogos compreendam não apenas a teoria, mas também a importância de seu trabalho na vida das pessoas.