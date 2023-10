Adolescente suspeito de participar de chacina em Itarema morre em confronto com a Polícia

Quatro jovens, da mesma família, foram executados a tiros, dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (30).

Um adolescente, suspeito de participar da chacina que vitimou quatro jovens em Itarema, no Interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (30), morreu em confronto com a Polícia horas depois, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).





As circunstâncias da morte do suspeito ainda não foram explicadas pela Pasta. Mas o titular da SSPDS, Samuel Elânio, garantiu, na tarde desta segunda, que as polícias Civil (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE), com apoio das inteligências policiais, trabalham integradas para identificar a autoria e a motivação do crime.





"Uma das pessoas identificadas, um menor (de idade), durante as buscas, entrou em confronto com a Polícia e veio a óbito. Os demais (suspeitos) também já estão sendo identificados", destacou Elânio, que se deslocou para acompanhar os trabalhos policiais direto de Itarema.









DETERMINAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO





O secretário Samuel Elânio também revelou que o governador do Estado, Elmano de Freitas, determinou que as Forças de Segurança do Estado se empenhassem para dar uma resposta à chacina ocorrida em Itarema.





"O governador pediu uma solução o mais rápido possível, enérgica, para solucionar esse caso. E as Forças de Segurança estão mais uma vez integradas, unidas para dar uma resposta o quanto antes", finalizou.





Além do secretário da Segurança, também se deslocaram para a região onde aconteceu a Chacina o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez; o comandante geral da PMCE, Klênio Savyo; os delegados Nelson Pimentel e Edvando França, das Coordenadoria de Inteligência da SSPDS e do Departamento de Inteligência da PC-CE, respectivamente; e o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), delegado Marcos Aurélio França.









COMO ACONTECEU A CHACINA





Três mulheres e um homem foram assassinados, em uma chacina na cidade de Itarema, Interior do Ceará. O crime aconteceu dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (30).





A reportagem apurou, junto a uma fonte da Polícia - de identidade preservada - que as vítimas dormiam, quando foram mortas a tiros. Criminosos já teriam chegado ao imóvel efetuando os disparos.





O crime aconteceu no Distrito de Patos e as vítimas seriam da mesma família. Três corpos foram localizados pela Polícia em cima da cama, enquanto um quarto estava no chão, do mesmo compartimento.





A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser repassadas para o 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp.





As informações também podem ser direcionadas para o número (88) 3667-1300, da Delegacia Municipal de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.





