EM SOBRAL: HOMEM É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL SUSPEITO DE PED0FILI4

Na tarde do dia 30.10.2023, o Núcleo de Investigação Generalista (NIG), com apoio do Núcleo de Investigação Permanente (NIP), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de FELIPE PEREIRA DA SILVA, que é residente do bairro Sumaré, ele é acusado da prática de crimes de estupr0 de vulnerável e pedofilia, ambos no ambiente virtual (previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente), com vítimas na cidade de Sobral - CE e de outros estados.





O autor foi investigado pela equipe de Policiais Civis do Núcleo de Investigação Generalista - NIG, tendo o inquérito policial coletado provas de que o infrator usava um perfil fake onde simulava ser uma jovem de 19 anos para se aproximar das vítimas e praticar os crimes.





Após os procedimentos cabíveis à Polícia Civil, o capturado foi conduzido ao sistema penitenciário, onde será apresentado à autoridade judiciária competente.





Via Portal Fnews