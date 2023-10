PT PUBLICA POST EM REDE SOCIAL SOBRE DIA NACIONAL DO LIVRO COM ERRO DE PORTUGUÊS

O diretório nacional do PT publicou, neste domingo (29), uma imagem em comemoração ao Dia Nacional do Livro. A publicação, que tinha uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma frase atribuída a ele, contava com um erro de grafia.





“Um Brasil que distrubui (sic) livros em vez de armas”. A postagem foi programada para às 7h do X, antigo Twitter, e excluída no início da tarde após repercutir comentários de críticos ao governo federal pela falta de atenção com a publicação, que tinha o objetivo de mostrar o incentivo à leitura.





O episódio rendeu um “puxão de orelha” à equipe de redes sociais do partido. Isso porque, além de dar “munição” aos membros da oposição, diversos parlamentares já haviam compartilhado a imagem.





Via Metrópoles News