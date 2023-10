Brasil tem pior resultado da série histórica na geração de empregos em setembro

O Brasil criou 211.764 vagas formais de trabalho em setembro. Esse foi o pior resultado para o mês da série histórica, que começou em janeiro de 2020. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e foram divulgados nesta segunda-feira (30).





De acordo com o governo, o saldo veio da abertura de 1.917.054 de contratações com carteira assinada e de 1.705.293 de demissões.





Na comparação mensal de 2020, o desempenho havia sido de 299.507 postos no regime de CLT criados. Em setembro de 2021, 330.049 vagas. No mesmo mês do ano passado, foram 278.023.





Gazeta Brasil