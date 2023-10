ALERTA! Por que ver o eclipse solar sem equipamento de segurança pode cegar? Saiba como se proteger

O céu estará ainda mais espetacular, especialmente nos estados do Norte e Nordeste brasileiros, a partir das 15h30 deste sábado (14), quando um eclipse solar nos convida a olhar para cima. Entretanto, especialistas advertem que é preciso ter cuidado com os olhos ao acompanhar o fenômeno belo e raro.





É que olhar sem proteção, por muito tempo, para um eclipse solar pode ser perigoso para a retina, uma camada fina e interna de tecido nervoso sensível à luz dos nossos olhos.





“O fenômeno pode ocasionar em uma retinopatia por meio de queimaduras na região, causada pelos raios ultravioleta gerados quando o disco da lua cobre o disco do sol”, explica a médica oftalmologista Juliana Nunes Zarate.





De acordo com a médica, as lesões nas células fotorreceptoras podem ser irreversíveis, causando cegueira parcial ou total.





COMO VER O ECLIPSE SOLAR EM SEGURANÇA





Com exceção de algumas cidades da região do Cariri, no Ceará, o eclipse será visto apenas de maneira parcial. Em Fortaleza, seu ápice ocorre às 16h42, quando a lua esconder 83% do sol.





O fenômeno é tão raro que só deve acontecer novamente em 2067. Além disso, seu ápice dura, em média, 5 minutos, o que faz com que os curiosos passem todo esse tempo, que já é suficiente para causar uma lesão ocular, observando.





O professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, é categórico: nada de improvisar para observar o eclipse.





“São recomendados telescópios com filtros regulamentados, óculos especiais ou até mesmo filtro de soldador número 14”, explica Ednardo Rodrigues.





As lentes desses óculos especiais para eclipse solar são feitas de polímero preto, ou resina infundida com partículas de carbono. Elas bloqueiam quase toda a luz visível, infravermelha e ultravioleta, de acordo com a The Planetary Society.





A oftalmologista Juliana Nunes Zarate relembra ainda que, mesmo com o uso de equipamentos adequados à ocasião, é recomendado olhar por apenas alguns segundos. “Faça pausas. Olhe e descanse, fechando ou desviando os olhos”, alerta.





VEJA EQUIPAMENTOS QUE PODEM SER USADOS PARA OBSERVAR O ECLIPSE:





• telescópios com filtros regulamentados

• filtro de soldador número 14

• óculos especiais









ONDE VER O ECLIPSE





Em Fortaleza, na tarde de sábado (14), o Planetário Rubens de Azevedo distribuirá mil óculos especiais gratuitamente para quem quiser acompanhar o fenômeno.





O Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, irá transmitir o fenômeno ao vivo pelo canal no YouTube, mesmo em outros países, a partir das 11h30.





O professor Ednardo também estará com seu telescópio, oferecendo a oportunidade para a observação na Estátua de Iracema Guardiã, na orla de Fortaleza.





Fonte: Diário do Nordeste