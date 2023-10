Bolsonaro recorre ao STF sobre inelegibilidade

Na noite de sexta-feira (6), Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o declarou inelegível. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, analisará o recurso inicialmente, e, posteriormente, o caso será levado ao Supremo Tribunal Federal.





A condenação de Bolsonaro veio após um encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, no qual foi acusado de uso indevido dos meios de comunicação.





A defesa do ex-presidente contesta a validade da “minuta golpista”, documento encontrado na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, usado como prova no processo.





É relevante notar que o TSE já negou um recurso anterior de Bolsonaro em uma decisão unânime em plenário virtual.





