Briga por R$ 8 acaba em tentativa de homicídio

Segundo o boletim de ocorrência, vítima e autor estavam em um bar, no Conjunto 3 da região, e passaram a discutir por causa da divisão do dinheiro. Em determinado momento, o suspeito pegou uma faca, que carregava na roupa, e golpeou o desafeto nas costas.





Após a tentativa de homicídio, o detido deixou o bar e fugiu para a casa da avó. O homem agredido precisou ser hospitalizado.





Ao tomarem conhecimento do fato, familiares da vítima cercaram o imóvel onde estava o autor do crime e impediram a saída dele até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).





Ao ser detido, o suspeito disse que entregou o dinheiro à vítima para que ela comprasse “salgados”. No entanto, o pedido não foi atendido e a vítima recusou-se a entregar o dinheiro do autor.





Conforme consta no depoimento, o suspeito declarou, ainda, que teria sido xingado de “filho da puta”, ocasião em que golpeou o desafeto.





Após entregar a arma do crime, o autor foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia. A 31ª DP investiga o caso.





(Metropoles)