Câmara analisa nesta terça projeto de passagem gratuita nos ônibus para estudantes de Fortaleza

Comissões da Câmara Municipal de Fortaleza analisam nesta terça-feira (3) o projeto de lei que cria o passe livre estudantil na capital. O projeto foi enviado na última segunda-feira (25) e recebeu 34 emendas na Câmara.





(Correção: o g1 havia informado que o projeto para garantir a passagem gratuita a estudantes em Fortaleza seria votado no plenário da Câmara nesta terça. O projeto será avaliado em comissões nesta terça e só posteriormente votado no plenário. O erro foi corrigido às 7h52.)





A proposta é garantir duas viagens diárias gratuitas para cada dia letivo, para todos os alunos das redes privada e pública de ensino dos sistemas municipal, estadual e federal. Durante as férias, feriados e fins de semanas, estuantes pagam a passagem normalmente.





Para ter direito ao “Passe Livre Estudantil”, os estudantes deverão portar a carteira de estudante, documento vinculado ao Bilhete Único. Não será necessário fazer cadastramento prévio específico para o benefício e será garantido a meia passagem depois que o passe livre for utilizado pelo estudante.





Após utilizar as duas passagens do passe livre estudantil, caso o aluno vá utilizar novamente a carteirinha, a cobrança no ônibus será a da tarifa de estudantes, de R$ 1,50.





O prefeito José Sarto afirmou que os créditos serão depositados para todos os estudantes com a carteirinha emitida por Fortaleza, incluindo alunos da rede estadual de educação ou do ensino privado.





De acordo com Sarto, a Prefeitura de Fortaleza vai emitir aproximadamente 340 mil carteiras de estudante, e o programa, portanto, deve alcançar todos os portadores do documento.





