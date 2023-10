Cearense é encontrado desacordado e ferido na PI-213 em Cocal

Um homem que não portava documentos e que se identificou com o nome de Laercio Rodrigues, 34 anos, residente na cidade de Uruoca, no Ceará, foi encontrado desacordado e apresentando pequenos ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo no final da noite desta sexta-feira (06/10), por volta das 23h30min, às margens da PI-213, no trecho que compreende o campo de aviação à entrada que dá acesso a comunidade São Carlos, zona rural de Cocal, município da região Norte do Piauí.





Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares e ao atender a ocorrência, constatou a veracidade do informe e de imediato acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que presou os primeiros socorros ao homem que estava inconsciente e exalando forte odor etílico.

Laercio recebeu atendimento médico e passou a noite internado no hospital de Cocal. Na manhã deste sábado (07), ao recobrar os sentidos, ele relatou aos profissionais de saúde que não se recordava de muita coisa do dia anterior e nem sabia onde estava e como chegou ali, apenas que estava ingerindo bebida alcoólica em sua cidade e que 'uns caras' não identificados o colocaram dentro de um carro e depois disso apagou.

O homem ainda ressaltou que está sem os documentos pessoais, dinheiro e não possui familiares e nem conhece ninguém em Cocal. Vale ressaltar que de Uruoca à Cocal é uma distância de mais de 170 quilômetros.

