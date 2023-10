Moraes contraria Lula e afirma que impeachment de Dilma “seguiu as regras do jogo”

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, destacou que o Brasil enfrentou dois impeachments de presidentes, um de orientação política à direita e outro à esquerda, respeitando as normas constitucionais. Durante sua participação em um evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na sexta-feira (6), ele enfatizou: “O Brasil superou dois impeachments… sem sair das regras do jogo”.





Em relação aos procedimentos por crime de responsabilidade, Moraes informou que, contabilizando os mandados de segurança no STF, o número ultrapassa 100. Ele salientou a postura dos partidos políticos: “Todos jogaram pela regra do jogo constitucional, com as impugnações perante o Supremo”.





Além disso, o ministro comentou sobre a onda global de “ataque à democracia” por parte de segmentos da extrema direita, pontuando a retórica frequente da “ameaça comunista”. Ele ironizou: “Impressionante como o comunismo dá Ibope. 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. O 1% que sabe reconhece que o comunismo não existe mais. A China é comunista, mas é mais capitalista do que nós. E Putin é o rei do comunismo?”.





(Hora Brasília)