Cemitério é vandalizado com símbolos e saudações nazistas, em Cedro/CE

Um cemitério localizado no município de Cedro, no Ceará, amanheceu vandalizado com símbolos e frases nazistas neste sábado (14).





Um vídeo mostra paredes, túmulos e imagens sacras pintadas com suásticas. A saudação nazista 'Heil' também foi identificada.









Em nota, a polícia disse que apura uma 'ocorrência de dano ao patrimônio público'. Após perícia, o espaço passará por limpeza.





Apologia ao nazismo é crime





Vale lembrar que a apologia ao nazismo, usando símbolos, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime é crime no Brasil, com pena de reclusão.





Também é considerado crime:





• Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.





• Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.





Fonte: G1/CE