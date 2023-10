EM SOBRAL: APÓS SER LIBERADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, HOMEM É SEQUESTRADO POR VÁRIOS INDIVÍDUOS

No início da tarde deste domingo, dia 1, um homem (29) após ser liberado na audiência de custódia realizada no 5º Núcleo do fórum Dr. José Saboya de Albuquerque, foi sequestrado por vários indivíduos armados de pistolas em um veículo. A abordagem aconteceu na avenida Monsenhor Aloísio Pinto.





O homem era suspeito de tráfico ilício de drogas.





Os criminosos levaram a "vítima" para as proximidades do miniestádio, onde possivelmente seria executado. Felizmente, uma viatura da Polícia Milita fazia patrulhamento no bairro, quando os criminosos avistaram a viatura e liberaram o homem, que saiu correndo pedindo socorro.





A PM realizou diligências, mas os bandidos não foram localizados.





A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia civil, onde o caso está sendo investigando.