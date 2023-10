ESCOLA CEARENSE é premiada na Feira Nordestina de Ciências Biológicas, em Recife

A Escola Estadual de Educação Profissional Pedro de Queiroz Lima, localizada em Beberibe, a 82 km de Fortaleza, obteve prêmios para seus quatro projetos na Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia (Fenecit). Na categoria Ciências Biológicas, todos os projetos da escola ocuparam as primeiras colocações, enquanto na categoria Ciências e Engenharia, os alunos conquistaram o 1º lugar geral. A Fenecit é realizada anualmente em Recife, Pernambuco, pelo Instituto Princípio do Saber, e destaca projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, desde o infantil até o ensino técnico. Além dos prêmios, os alunos também receberam reconhecimento internacional para seus projetos.





com O Povo / Via Blog César Wagner