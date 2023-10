Teto de refeitório de escola desaba no interior do Ceará; não houve feridos

O teto do pátio utilizado como refeitório, na Escola Estadual Filgueiras Lima, desabou na tarde desta terça-feira (3). A unidade de ensino está situada em Lavras da Mangabeira, interior do Ceará. No momento do incidente, os estudantes estavam nas salas de aula e não houve feridos.



Imagens capturadas pelas câmeras de segurança registraram o momento do desabamento. Duas mulheres estavam no pátio quando o teto cedeu, mas conseguiram escapar sem ferimentos. Após o incidente, os alunos foram dispensados das aulas e puderam retornar para suas casas.

A Escola Estadual Filgueiras Lima oferece ensino em tempo integral e atende cerca de 280 alunos em turmas do ensino médio. As operações de limpeza no pátio devem ser iniciadas ainda nesta terça-feira (3).

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) enviou uma equipe de engenheiros à escola para investigar a causa do acidente e tomar medidas necessárias de forma imediata. Até o momento, não há informações sobre a reconstrução da estrutura ou o retorno das aulas.

