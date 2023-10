STJ determina que “mero cheiro” de m@conha não justifica entrada da polícia em residência

O ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu que apenas o “cheiro” de substâncias entorpecentes não é motivo suficiente para a Polícia Militar ingressar na casa de um suspeito. O magistrado salientou que o direito à inviolabilidade do domicílio protege não apenas o investigado, mas também a intimidade de terceiros que possam estar na residência.





No caso analisado, um homem, suspeito de tráfico de dr0ogas, foi abordado pela polícia devido ao forte odor de maconha. Embora a revista pessoal não tenha encontrado substâncias ilícitas, os policiais entraram em sua casa com a permissão da mãe do acusado.





A defesa alegou, em Habeas Corpus no STJ, a ilegalidade da busca domiciliar, pois a entrada foi autorizada pela mãe e não pelo suspeito. Ao avaliar a situação, o ministro Fonseca reconheceu a irregularidade da busca na residência, invalidando as provas obtidas e determinando o encerramento da ação penal contra o acusado.