Funcionário público chuta, derruba e grita com a companheira no Ceará

No município de Antonina do Norte, no interior do Ceará, um funcionário público agrediu a companheira com chutes e com golpes de tênis no rosto. Segundo o G1 Ceará o agressor foi filmado por pessoas que estavam próximas ao local do crime. O caso foi registrado na noite de domingo (15).



O servidor público de 40 anos, identificado como Rogério Rodrigues da Costa, foi flagrado agredindo violentamente a mulher, uma professora, com empurrões, sapatadas no rosto e um chute nas costas, jogando-a ao chão. Ele também derruba uma motocicleta pertencente à professora.

As amigas da vítima, que optaram por manter suas identidades em sigilo, relataram que a professora inicialmente não desejou fazer um boletim de ocorrência. Contudo, uma testemunha registrou o incidente na Delegacia Regional do Crato. Em uma conversa com uma amiga, a professora confessou que, além das dores físicas, está sentindo muita vergonha.

A Secretaria da Segurança Pública informou que investiga a agressão e que durante as investigações foi ofertada a possibilidade de uma medida protetiva à vítima, mas ela recusou.

A Voz de Santa Quiteria