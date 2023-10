Homem é preso por crimes de tortura, corrupção de menores e roubo, em Groaíras

Um trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de um homem que estava sendo investigado por crimes de tortura, corrupção de menores e roubo.





O suspeito foi capturado na manhã desta quinta-feira (19), no município de Groaíras. Uma arma de fogo e uma balança de precisão foram apreendidas com a ação.





Conforme o trabalho investigativo realizado pela Delegacia Regional de Sobral, os policiais identificaram o envolvimento do suspeito com os crimes. Após os levantamentos, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito e pela busca e apreensão de objetos que possam ser utilizados em ações criminosas.





Com as diligências para o cumprimento das ordens judiciais, o homem, identificado como Josué Wemerson Muniz Pereira, de 28 anos, que já tem antecedentes por crime de roubo, foi localizado. Na residência do suspeito, os policiais apreenderam uma espingarda e uma balança de precisão. As diligências contaram com o apoio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral.





O alvo e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis para efetivar o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Após os procedimentos, Josué foi encaminhado para uma unidade penitenciária e foi colocado à disposição da Justiça





ASCOM SSPDS