INUSITADO: Papagaio revela à dona que marido está tendo caso com a empregada

O título dessa matéria parece até aquelas velhas piadas que todo mundo está cansado de ouvir. Mas, dessa vez, a situação ocorreu de verdade no Kuwait. Um papagaio revelou à dona que o marido dela estava tendo um caso com a empregada. Isso porque a ave começou a falar frases com teor sedutor, que ela nunca tinha ouvido antes.





A mulher já desconfiava das atitudes do marido. Certa vez, ele se mostrou muito incomodado quando a mulher decidiu ir para casa mais cedo, segundo conta o jornal Metro. Dessa forma, quando papagaio começou a tagarelar as supostas frases ditas pelo homem à empregada, ela não pensou duas e foi procurar a polícia. No Kuwait, o adultério é crime.





No entanto, a polícia não pode fazer nada em relação ao suposto crime, pois o papagaio também pode ter ouvido as novas palavras na televisão ou no rádio. Assim, o caso foi suspenso pelas autoridades.





Com informações do Metrópoles