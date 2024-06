POLÊMICA: Mototaxista se recusa a levar passageiro acima do peso; VEJA VÍDEO

Uma cena inusitada ocorreu no Rio de Janeiro no último fim de semana. Acontece que um passageiro solicitou um Moto Uber para transportá-lo, mas o piloto se recusou a levá-lo devido ao peso do cliente. As informações são do portal Metrópoles.





O motoqueiro, também acima do peso, achou melhor não transportar o passageiro. Em vídeo, um terceiro homem se diverte com a situação e concorda com o Moto Uber.

🛵 Moto Uber se recusa a transportar passageiro acima do peso no Rio



