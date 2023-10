Jacaré é laçado por vaqueiro após aparecer em varanda de casa em Tamboril

O animal apareceu na casa da irmã do vaqueiro, que amarrou o animal enquanto esperava a chegada dos bombeiros.

Uma agricultora do município de Tamboril tomou um susto ao sair de casa na manhã desta segunda-feira (30): a mulher descobriu um jacaré debaixo do carro dela. Pouco depois, o irmão dela conseguiu laçar o animal e amarrá-lo enquanto esperavam pelos bombeiros.





Residente na localidade de Riacho de Cima, Cida Jorge estava saindo de casa com a mãe e o filho para ir à academia quando descobriu o animal na varanda de casa. “A gente entrou no carro, não vi nada debaixo do alpendre. Quando dei ré, eu vi o jacaré, tava debaixo do carro. Fiquei muito nervosa, preocupada, agradecendo a Deus por não ter acontecido nada com a gente, mas a gente fica muito assombrada porque nunca tinha visto desse tamanho”, contou.





Após o susto inicial, Cida ligou para o irmão, Paulo Pinto, que vive nas proximidades, e também acionou o Corpo de Bombeiros. Enquanto esperavam os agentes, Paulo, que trabalha como vaqueiro, conseguiu laçar a boca do jacaré em uma única tentativa e, depois, amarrou o animal a uma coluna da varanda.





O Corpo de Bombeiros chegou na sequência e recolheu o jacaré, que pesava mais de 40 quilos. O animal foi levado para a cidade de Cratéus e, posteriormente, devolvido à natureza no rio Poti.

Fonte: G1