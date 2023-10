JACARÉ-TINGA É RESGATADO E ENTREGUE NO HOVET UNINTA

No último dia 30, por volta das 18h, chegou no Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA), um jacaré-tinga resgatado pelos funcionários de uma das propriedades do Chanceler Dr Oscar Espindola Rodrigues.

O animal está sendo avaliado pelos médicos veterinários do HOVET, encontra-se bem e possivelmente será entregue amanhã (31) ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) ou ao Batalhão da Polícia Ambiental de Sobral (BPMA).





Atualmente, o HOVET conta com uma equipe multidisciplinar de médicos veterinários, dentre eles especialistas em cirurgia, anestesia, neurologia, clínica médica, felinos e outras áreas. A administração do equipamento é dirigida pelo Dr. Allysson Rodrigues e a Diretoria Técnica é de responsabilidade do Dr. Ramuelly Cavalcante. O hospital oferece também estágios e aulas práticas para acadêmicos do curso de Medicina Veterinário do UNINTA.









SOBRE O HOVET





Destaque no atendimento a cães, gatos, pets não-convencionais, silvestres e animais de produção na região Norte do estado. O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (HOVET - UNINTA) oferece atendimento contínuo, 24 horas por dia, sete dias por semana.









SERVIÇO

Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral Telefone: (88) 9951-0382

Instagram: @hospitalveterinariouninta