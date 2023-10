Jornal de Valência chama Vini Jr. de mentiroso após caso de racismo

O jornal Superdeporte, de Valência, estampou em sua capa, nesta quinta-feira (5/10), uma montagem de Vini Jr. com o nariz do personagem Pinóquio (foto em destaque), chamando o camisa sete do Real Madrid de mentiroso, além disso, acusando o atleta de ter provocado os torcedores. No caso em questão, o atacante acusa a torcida do Valencia de ter feito cânticos e gestos racistas contra ele.





“O jogador do Real Madrid reconhece que provocou a torcida, mas mente ao juiz ao apontar todo o Mestalla (estádio do Valencia) pelos insultos racistas”, escreveu o jornal.





Vinícius Júnior prestou depoimento sobre o caso nesta quinta-feira, onde conversou com a juíza responsável pelo caso via teleconferência.





Além disso, também nesta quinta, o Valencia lançou uma nota oficial criticando Vini Jr. e chamando o brasileiro de mentiroso. “O clube tem plena consciência da gravidade deste assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Esta questão exige o envolvimento de todos e o Valencia CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações”, disse o time, em comunicado.





“Os adeptos do Valencia não podem ser classificados como racistas e o Valencia CF exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração desta manhã”, completou.





Metrópoles