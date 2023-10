Matheus Moreira, Inspetor de Polícia Civil do Ceará, lotado na 5ª Delegacia Regional de CAMOCIM/GRANJA, com exercício na Delegacia Municipal de Granja e prestando auxílio no Centro de Procedimentos Digitais/CEPROD, recebeu o título "Policial Padrão do Mês" (setembro/2023).





O Inspetor foi agraciado pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade cearense e em especial, aos camocinenses e granjenses.