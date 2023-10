Morre em SP a influenciadora Karol Eller: “Lutei pela pátria”

Morreu, nesta quinta-feira (12), a influenciadora Karol Eller. A informação foi divulgada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).





– Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Karol Eller veio a óbito. Que o Senhor conforte a vida de seus familiares – escreveu o parlamentar.





Instantes antes, ele havia relatado que não estava conseguindo contato com Karol. Ela lutava contra a depressão.





– Estou tentando ligar pra Karol Eller mas ela não atende. Alguém que está em SP pode ligar para a polícia e ir no endereço?? – escreveu o deputado nas redes sociais.





A influenciadora deixou uma mensagem de despedida, indicando que iria tirar a própria vida.





– Eu lutei pela pátria! Pelo menos lembrem disso com carinho – diz trecho do post de Eller.





Segundo a Folha, Karol pulou de um prédio em São Paulo. Eller era lotada no gabinete do deputado estadual Paulo Mansur (PL-SP), que fez uma publicação lamentando a morte da influenciadora.

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse cvv.org.br





LUTA





Em setembro, Karol anunciou a decisão de “renunciar a prática homossexual” e aos “vícios” que mantinha com o objetivo de “viver em Cristo”. O relato foi publicado em suas redes sociais com um vídeo que mostra momentos de sua busca por Deus em um retiro espiritual.





Em seu texto, ela ainda fez referência a um trecho da música Tua Graça Me Basta, gravada pelo cantor gospel Davi Sacer, e usou como trilha sonora Nada Além do Sangue, na voz de Fernandinho.





– Família tripliquem as orações, pois Deus me usou como nunca, e daqui pra frente estou pronta para guerrear debaixo da autoridade do nome de Jesus! “Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais mais”. RENÚNCIA! Sim, eu renunciei à prática homossexual, eu renunciei vícios e renunciei os desejos da minha carne para viver em Cristo! Que Deus abençoe vocês! – escreveu.





Por fim, ela agradeceu aos seus pastores, Wellington Rocha e Angela Cabral Rocha, da Assembleia de Deus Rio Verde, em Goiás.





Karol Eller ficou famosa após se posicionar a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus ideais de direita. Em seus perfis nas redes sociais, há diversas homenagens ao ex-chefe do Executivo e vídeos de suas opiniões políticas. No início de agosto, ela se juntou ao Partido Liberal, sigla do ex-líder do Planalto, que abonou sua ficha de filiação.



Fonte: Pleno News