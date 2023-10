TRAGÉDIA NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE!

Na madrugada desta sexta-feira (13), um ato violento chocou a pacata comunidade do Boqueirão dos Augustos, situada na zona rural de Viçosa do Ceará. Três pessoas foram alvejadas a bala por indivíduos que invadiram uma residência. As vítimas estavam dormindo.





As vítimas foram identificadas como Suellen do Vale Silva, de apenas 14 anos, e Maria Samyly do Vale Freire, uma bebê de 8 meses, que foram brutalmente assassinadas. Além delas, um homem identificado como Antônio Cunha Freire, de 22 anos, também foi alvejado e encontra-se em estado grave, tendo sofrido oito disparos no abdômen.





A mãe e a filha, Suellen e Maria, foram as vítimas fatais desse ato hediondo, enquanto Antônio foi socorrido em estado crítico e encaminhado para o hospital Madalena Nunes em Tianguá. A população daquela localidade está em estado de choque diante desse crime que ceifou a vida de uma criança tão jovem e de sua mãe.





A Polícia Militar isolou a área e acionou a equipe da Pefoce que recolheu os corpos das vítima. Agora a polícia civil irá investigar o caso e busca por pistas que possam levar à identificação e captura dos responsáveis por esse crime bárbaro. A motivação para a tentativa de chacina ainda é desconhecida, e a população aguarda respostas.





Com informações de Sobral Online