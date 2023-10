INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DENUNCIA O DESCASO NA COHAB III

"Gostaria através deste meio de comunicação criticar e solicitar a prefeitura de Sobral, especialmente ao secretário de conservação e serviços públicos que é morador da área, imagine se morasse distante ?Atenção! A praça do bairro Cohab III que está completamente abandonada, lixeiras quebradas, contribuindo com o acúmulo de lixo, mato alto, calçadas danificadas, dificultando a utilização de pedestres. Os moradores já enfrentam problemas com falta de água e insegurança amplamente divulgado na mídia e sem solução, então se algum parlamentar da oposição puder continuar denunciando já que os da situação sabemos a postura, até termos uma solução dos problemas ficaremos gratos. O prefeito municipal muitas vezes é criticado, mas é o preço por formar equipe com colaboradores incompetentes.





Segue as imagens da realidade."